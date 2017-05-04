Как известно, 20 апреля нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил тяжёлую травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».

У Златана диагностировали серьёзные повреждения связок, а ряд СМИ выступили с предположением о том, что эта травма, скорее всего, положит конец карьере шведского футболиста.

Однако футболист опубликовал в своём Инстаграме обращение к поклонникам, где заявил, что не намерен сдаваться.

26 апреля в Питтсбурге Златан успешно перенёс операцию на колене, которую провел известный американский хирург Фредди Фу. Все затраты, связанные с операцией и переездом, Ибрагимовичу оплатил клуб.

Сегодня, по сообщению авторитетного британского издания The Times, стало известно, что также «МЮ» предоставит Златану Ибрагимовичу возможность пройти полный курс восстановления после травмы на базе в Каррингтоне, даже если форвард и клуб не будут подписывать новый контракт.

Напомним, что восстановление Златана займёт 7-9 месяцев.

Пока никаких решений, касающихся ситуации с контрактом Ибрагимовича, не было принято, однако издание считает сомнительным, что «Юнайтед» пойдет на продление соглашения стоимостью в 250 тысяч фунтов в неделю, учитывая, что швед не сможет играть как минимум в первой половине предстоящего сезона.

К слову, ранее уже появлялась информация о том, что в сложившейся ситуации ни «МЮ», ни сам футболист не спешат продлевать соглашение, которое стороны заключили летом прошлого года.

Ф. Р.