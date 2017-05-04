Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил отказом на предложение каталонского клуба возглавить их резервную команду.

Испанские СМИ утверждают, что Хави доволен своим нынешним положением в Катаре и не ищет никаких перемен. Помимо этого, указывается и то, что испанец еще не оканчивал тренерские курсы, и у него нет лицензии PRO.

Напомним, что с 2015 года Хави выступает в «Аль-Садд» в качестве играющего тренера, и уже завоевал с командой первый трофей - Кубок Катара. А недавно появились сведения о том, что испанец, вероятно, войдёт в тренерский штаб сборной Катара на чемпионате мира-2022.

Хави выступал за испанскую «Барселону» с 1998 по 2015 год. В составе сине-гранатовых он стал 8-кратным чемпионом Испании и 4-кратным обладателем Лиги чемпионов.

Фарида Расулова