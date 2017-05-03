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Футбол

«Реал» разгромил «Атлетико» в 1-м матче полуфинала ЛЧ, Роналду оформил хет-трик - ФОТО - ВИДЕО 03.05.2017 01:52

«Реал» разгромил «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.

В дебюте игры Криштиану Роналду выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил прямо по центру ворот. На 73-й минуте мяч отрикошетил от ноги Фелипе Луиса к Роналду, который дождался, пока мяч ляжет ему на ногу и затем нанёс неотразимый удар по воротам. На исходе основного времени Роналду дождался прострельной передачи Лукаса Васкеса от лицевой линии поля, остановил мяч, а затем аккуратно пробил низом.

Ответный матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

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