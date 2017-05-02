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Футбол

Зинедин Зидан: «Мы не фавориты в матче против «Атлетико» 02.05.2017 12:15

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился своими мыслями касательно матча против «Атлетико».

Напомним, что «бланкос» и «матрасники» сегодня встретятся в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Мы не фавориты в матче против «Атлетико», - заявил Зидан. – Шансы равны, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Наши команды хорошо знают друг друга, мы играем в одном чемпионате. Это столичное дерби, которое всегда протекает напряжённо. Нам необходимо постараться, чтобы вновь достигнуть успеха. Уже выполнена большая часть работы, раз мы дошли до полуфинала, но впереди у нас ещё есть задачи, которые необходимо выполнить. Всех нас ждёт интересный матч», - заключил Зидан.

Напомним, что сегодняшняя встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу», а ответная игра состоится 10 мая на «Висенте Кальдерон» - домашнем стадионе «Атлетико» .

Фарида Расулова

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