Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на травмированном колене.

По сообщению Sky Sports, как и планировалось операция прошла 26 апреля в Питтсбурге. Златана прооперировал известный американский хирург Фредди Фу. Реабилитационный период, который продлится, приблизительно, 9 месяцев, Ибрагимович проведет в Англии.

Напомним, что 20 апреля шведский футболист получил тяжёлую травму во время ответного матча «МЮ» в 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта». Позже стало известно, что Ибрагимович порвал передние и задние крестообразные связки правого колена.

Отметим, что ранее Златан, вопреки многочисленным прогнозам и слухам о том, что серьёзная травма станет причинной завершения его карьеры, сделал заявление, где заверил своих фанатов, что не намерен сдаваться, и сам решит, когда придет время остановиться.

В этом сезоне Златан Ибрагимович в составе «Манчестер Юнайтед» забил 17 голов и сделал 5 голевых передач в 28-ми матчах АПЛ.

Фарида Расулова