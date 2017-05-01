«Барселона» намерена серьёзно укрепиться в летнее межсезонье.

Клуб готов потратить до 100 млн. евро на новые трансферы. В частности, по сообщениям испанских СМИ, каталонцы наряду с защитниками, ищут замену и своему 32-летнему хавбеку Андресу Иньесте.

Среди потенциальных целей «Барсы» значатся Эктор Бельерин («Арсенал»), Тео Эрнандес «Атлетико», Марко Вератти «ПСЖ», Филиппе Коутинью («Ливерпуль») и Маркиньос (ПСЖ).

Отметим, что на Маркиньоса, помимо «Барсы», также претендуют «Манчестер Юнайтед и «Ман. Сити».

Также испанские издания сообщают, что каталонскую команду могут покинуть Арда туран, Андре Гомиш и Жереми Матье.

Фарида Расулова