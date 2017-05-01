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Футбол

«Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО 01.05.2017 11:19

Как известно, девушка всемирно известного бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны также является футболисткой.

Росио Олива выступает в Серии В женского чемпионата Аргентины в составе «Экскурсионистас». Вчера в матче против «Камионерос», Олива забила первый гол в этой встрече... рукой. «Экскурсионистас» в итоге выиграл со счетом 3:0, однако после матча тренер соперников - Федерико Мальдонадо - ещё долго возмущался судейством встречи:

«Все видели, что Росио забила гол рукой, это было очень очевидно», - заявил он.

Этот эпизод не был бы столь примечателен, если бы Олива не была девушкой футболиста, который 30 лет назад провернул ту же хитрую игровую «махинацию». Правда, соревнование было повесомее Серии В, да и событие это осталось в веках.

Напомним, что в четвертьфинальном матче финала чемпионата мира по футболу 1986 года Аргентина – Англия, Диего Марадона забил гол рукой. Ни арбитр встречи, ни боковые судьи не зафиксировали нарушение, так как посчитали, что гол был забит головой.

Матч тогда завершился счётом 2:1 в пользу аргентинцев, а этот спорный гол остался в истории под названием "Рука Бога". Судя  по всему, Олива очень хочет, чтобы в истории футбола появилась и "Рука богини".

Фарида Расулова

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