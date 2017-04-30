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Футбол

Дмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕО 30.04.2017 21:40

Полузащитник сборной Азербайджана Дмитрий Назаров вновь отличился во Второй Бундеслиге, где он защищает цвета «Эрцгебирге Ауэ».

В 31-ом туре чемпионата команда Назарова в домашних стенах принимала «Вюрцбургер». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Второй гол «Ауэ» в ворота соперника Дмитрий Назаров забил с пенальти на 10-й минуте матча.

Всего в сезоне 2016/2017 Назаров забил 8 голов и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

«Эрцгебирге Ауэ» располагается на 13-й позиции турнирной таблицы с 36-ю очками в активе.

Фарида Расулова

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