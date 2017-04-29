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Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 200 млн. евро за нападающего «Барселоны» 29.04.2017 12:54

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» собирается осуществить самый громкий трансфер последних лет.

«Красные дьяволы», испытывающие определённые трудности с линией атаки, решили действовать наверняка и приобрести игрока с внушительным бомбардирским талантом.

Британские таблоиды уже вовсю тиражируют новость о том, что «МЮ» собирается активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» Неймара и заплатить за него 200 млн. евро. Помимо этого, клуб готов платить бразильцу ту зарплату, которую он потребует.

Напомним, что в текущем сезоне Неймар забил 9 мячей в 26-ти матчах Ла Лиги, и сделал 9 голевых передач.

Отметим, что контракт Неймара с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

Фарида Расулова

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