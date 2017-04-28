USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
Футбол

Опубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТО 28.04.2017 09:08

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало фрагменты документов, подтверждающих факт откупа нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году.

Об этом сообщается на сайте издания.

Der Spiegel приводит часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с изнасилованной девушкой. Изначально представители пострадавшей запросили 660 тысяч евро, однако футболист и его помощник отказались выплачивать такую сумму. В результате стороны сошлись на 260 тысячах евро, также Роналду должен был заплатить посреднику и юристам.

Помимо этого, издание опубликовало документы о денежном переводе, которые подписаны португальцем.

Первую часть расследования Der Spiegel представил 14 апреля. Согласно информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец с семьей находился в США на отдыхе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка.

При этом издание отмечало, что 12 января 2010 года адвокат форварда заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений. Сам спортсмен назвал эту информацию «частью журналистской фантастики».

Lenta.ru

222количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОЖена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»Дана Борисова страдает от наркотической зависимостиСостоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕОВ Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНОЛа Лига: «Барселона» уничтожила «Осасуну», «Реал» разгромил «Депортиво» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля09:24 «Росбалт»: Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о восьми убийствах09:16 United Airlines достигла соглашения со снятым силой с рейса пассажиром - ВИДЕО09:08 Опубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТО09:00 Трамп: я думал, что быть президентом легче08:00 Бундестаг одобрил законопроект о частичном запрете ношения бурки в Германии07:00 Тиллерсон: США не хотят смены режима в КНДР06:10 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта05:40 Белый дом указал «изоляцию России в ООН» среди достижений Трампа05:09 Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США04:38 Президент Македонии после протестов призвал лидеров партий к переговорам04:05 Боевики ИГИЛ создали широкую сеть подземных тоннелей под Мосулом03:34 Три чашки кофе в день защитят от рака простаты03:03 США вновь призывают Иран освободить удерживаемых в заключении американцев02:30 В Македонии демонстранты атаковали оппозицию в парламенте - ФОТО01:59 Минобороны Ирана: удары Израиля по Сирии помогают террористам