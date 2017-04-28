Говорили ли вам когда-нибудь, что вы очень похожи на какую-то знаменитость?

Иранцу Ризе Перестесу это, наверняка, говорит каждый прохожий, потому что его сходство с главной звездой «Барселоны» Лионелем Месси и вправду впечатляет. У Перестеса и Месси почти одинаковые причёски, борода, рост и даже черты лица. Отличить Ризу можно только благодаря комплекции и небольшому избыточному весу, проявляющемуся округлым животом, которого у жилистого Месси точно нет.

Иранское информационное агентство Mehr News Agency каким-то образом вышло на двойника знаменитого футболиста и устроило Ризе фото-сессию, в одночасье сделавшее его знаменитостью.

Фарида Расулова