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Футбол

На чемпионате мира в России будет использована система видеоповторов 27.04.2017 14:30

Система видеоповторов будет использована на чемпионате мира-2018 в России.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает AFP. Он добавил, что ранее ФИФА получала только положительные отзывы об этой технологии.

«Мы будем использовать систему видеоповторов на чемпионате мира в 2018 году, – приводит AFP слова Инфантино. – Мы получали только положительные отзывы об этой системе».

Ранее сообщалось, что видеопомощь вместе с системой определения взятия ворот будет использована на предстоящем Кубке конфедераций-2017.

Подготовил Теймур Максутов

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