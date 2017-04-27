Напряжённая чемпионская гонка в Ла Лиге, судя по всему, сказывается не только на прямых, но и на косвенных участниках.

Президент «Малаги», в преддверии матча с «Реалом», назвал болельщиков «Барселоны» отбросами, чем вызвал шквал негодования в стане каталонских фанатов.

Всё началось с того, что один из фанатов «сине-гранатовых» написал президенту «Малаги» Абдулле бин Нассер Аль-Тани в Твиттере, где попросил непременно обыграть «бланкос», чтобы его любимая команда стала чемпионом Примеры.

Абдулла бин Нассер ответил на это сообщение в очень резкой форме на родном арабском языке:

«С помощью бога мы побьем «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

Шейх Абдулла имеет в виду слухи, которые ходят вокруг пристрастного отношения к «Реалу» главного тренера «Малаги» Мигеля Мичела Гонсалеса, выступавшем в составе «бланкос» с 1982 по 1996 годы.

Мичел недавно отметил, что постарается обыграть «Реал», но был бы рад, если бы чемпионами стали именно «сливочные» ещё до 38 тура. Эти слова были растиражированы болельщиками «Барсы», как свидетельство предвзятого отношения Мичела и фактическое признание в том, что он «сольёт» матч далеко не чужому ему клубу.

Отметим, что шейх Абдулла приобрёл «Малагу» в июне 2010 года за €36 миллионов.

Фарида Расулова