USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
Футбол

Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросами 27.04.2017 14:25

Напряжённая чемпионская гонка в Ла Лиге, судя по всему, сказывается не только на прямых, но и на косвенных участниках.

Президент «Малаги», в преддверии матча с «Реалом», назвал болельщиков «Барселоны» отбросами, чем вызвал шквал негодования в стане каталонских фанатов.

Всё началось с того, что один из фанатов «сине-гранатовых» написал президенту «Малаги» Абдулле бин Нассер Аль-Тани в Твиттере, где попросил непременно обыграть «бланкос», чтобы его любимая команда стала чемпионом Примеры.

Абдулла бин Нассер ответил на это сообщение в очень резкой форме на родном арабском языке:

«С помощью бога мы побьем «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

Шейх Абдулла имеет в виду слухи, которые ходят вокруг пристрастного отношения к «Реалу» главного тренера «Малаги» Мигеля Мичела Гонсалеса, выступавшем в составе «бланкос» с 1982 по 1996 годы.

Мичел недавно отметил, что постарается обыграть «Реал», но был бы рад, если бы чемпионами стали именно «сливочные» ещё до 38 тура.  Эти слова были растиражированы болельщиками «Барсы», как свидетельство предвзятого отношения Мичела и фактическое признание в том, что он «сольёт» матч далеко не чужому ему клубу.

Отметим, что шейх Абдулла приобрёл «Малагу» в июне 2010 года за €36 миллионов.

Фарида Расулова

801количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Едва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТААли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТОЖена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуРоссия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕОУзбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачомEmin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕОМакрон: будущий президент Франции счастлив с женой, которая старше его на 24 года - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля15:22 Гюльгусейн Абдуллаев: «Формула 1 – это конечная цель, к которой стремиться каждый гонщик моего возраста»15:14 Обманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО14:54 Генштаб России: У США есть возможность для скрытного ядерного удара по России14:44 Эксперт по правилам дорожного движения обратился к водителям бакинских автобусов14:38 Forbes о первых 100 днях Трампа: что сделано и что будет дальше?14:30 На чемпионате мира в России будет использована система видеоповторов14:25 Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросами14:18 В Азербайджане может быть запрещено использование кальяна и электронных сигарет в общественных местах14:13 Представители ВС США не встречались с террористами PKK – Госдеп14:06 В Стамбуле стартовал VIII саммит Атлантического совета13:46 ТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»13:39 МИД высказался по обвинению жены азербайджанского дипломата в США в воровстве13:27 В парламенте обсудили вопрос создания на рабочих местах закрытых помещений для курения13:19 28 апреля в Баку и на Абшероне тепло и солнечно13:18 Состоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕО