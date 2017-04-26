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Футбол

«Аякс» переименует свой стадион в честь Йохана Кройфа 26.04.2017 11:37

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» выступил с похвальной инициативой.

На официальном сайте команды появилось сообщение о том, что домашний стадион гранда голландского футбола, ныне именуемый «Амстердам-Арена», вскоре будет переименован в честь Йохана Кройфа.

Руководство клуба, правление стадиона и мэр Амстердама подписали меморандум о переименовании, поскольку изменение названия стадиона имеет большие последствия в финансовом плане. Стороны пришли к соглашению и подписали договор, который вскоре будет представлен городскому совету и наблюдательному совету стадиона. 

Также, помимо стадиона, в честь знаменитого голландца планируется переименовать одну из улиц, площадей или мостов Амстердама.

Йохан Кройф один из самых известных и титулованных нидерландских футболистов всех времён. Помимо «Аякса» он выступал за «Фейенорд», «Барселону», «Леванте», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон». В качестве тренера Кройф работал с «Барселоной» и «Аяксом».

В составе сборной Нидерландов Кройф стал бронзовым призером чемпионата Европы-1976 и вице-чемпионом мира-1974, забив при этом 33 мяча в 48 матчах.

Напомним, что 24 марта 2016 года трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф скончался от рака лёгких. Вчера, 25 апреля, легендарному футболисту исполнилось бы 70 лет.

Фарида Расулова

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