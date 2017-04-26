USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Футбол

Златан Ибрагимович будет прооперирован сегодня в Питтсбурге 26.04.2017 14:35

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сегодня перенесет операцию на колено.

Напомним, что 20 апреля шведский футболист получил тяжёлую травму во время ответного матча «МЮ» в 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта». Позже стало известно, что Ибрагимович порвал передние и задние крестообразные связки правого колена.

Сегодня в Питтсбурге Златана прооперирует известный американский хирург Фредди Фу. Реабилитационный период, который продлится, приблизительно, 9 месяцев, Ибрагимович проведет в Англии. 

Отметим, что ранее Златан, вопреки многочисленным прогнозам и слухам о том, что серьёзная травма станет причинной завершения его карьеры, сделал заявление, где заверил своих фанатов, что не намерен сдаваться, и сам решит, когда придет время остановиться.

В этом сезоне Златан Ибрагимович в составе «Манчестер Юнайтед» забил 17 голов и сделал 5 голевых передач в 28-ми матчах АПЛ.

Фарида Расулова

459количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян показала целлюлит на ягодицах - ФОТОВ сети появились снимки со свадьбы Илькина Гасани – ФОТО – ВИДЕОЖенщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуДжулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «Эль классико» - ФОТО – ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале – ФОТО – ВИДЕОМария Захарова: «Сердцем я с армянским народом…»Постоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОЧемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер: «Я гей и горжусь этим!»В Баку возник пожар в ряде домовНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля15:08 Теймур Раджабов: «Хочу побороться за мировую шахматную корону»15:02 Новруз Мамедов настаивает на получении ответа по обвинениям во владении недвижимостью в США14:53 27 апреля в Баку и на Абшероне без осадков, до +2014:44 Названа дата встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху14:35 Златан Ибрагимович будет прооперирован сегодня в Питтсбурге14:27 Дино Ндлову: «Для меня это особые ощущения, так как я впервые выигрываю золотые медали чемпионата»14:19 Рамин Гулузаде: «Азербайджан будет получать прибыль от транзита грузов»14:09 Звезды «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми в истории сериалов – ФОТО14:03 Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана находится с визитом в Хорватии13:55 Юбилей без повода для гордости13:48 Командующий силами жандармерии Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО13:23 Анна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТО13:16 В США объявлен сезон смертных казней из-за истекающего срока годности смертельной инъекции13:08 Ученые создали искуcственную матку для спасения недоношенных детей – ФОТО – ВИДЕО12:56 Мария Шарапова возвращается в большой теннис после 15-ти месяцев дисквалификации