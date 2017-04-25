Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть клуб по окончанию нынешнего сезона.

По сообщению AS, руководство «бланкос» рассматривает возможность увольнения наставника столичной команды в случае неудовлетворительных достижений команды. В частности, перед французским специалистом ставятся цели выиграть Лигу чемпионов и Примеру, либо одно из этих первенств.

Также уже называются и кандидаты на пост наставника «Реала». В числе претендентов Йоахим Лёв – главный тренер сборной Германии, Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, что «Реал», обыграв «Баварию», вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании, имея равное количество очков с «Барселоной», находится на первом месте. Однако положение «мадридистов» более выгодное, так как у них есть матч в запасе.

Фарида Расулова