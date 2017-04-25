Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в гостевом победном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2), утверждает The Sun.

В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.

По данным издания, в перерыве встречи в подтрибунном помещении на пути из раздевалки Месси выплюнул свой зуб. Теперь футболисту может потребоваться помощь стоматолога.

В первой половине встречи аргентинец получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело. В результате Месси некоторое время вытирал рот салфеткой.

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