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Футбол

Джулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «Эль классико» - ФОТО – ВИДЕО 25.04.2017 17:04

Легендарная голливудская актриса Джулия Робертс посетила матч 33-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

После «Эль классико», который благодаря дублю Месси завершился в пользу «сине-гранатовых» со счетом 3:2, американская кинозвезда отправилась в подтрибунное помещение, где игроки «Реала» устроили с Робертс импровизированную фото-сессию.

Криштиану Роналду выставил фотографию со знаменитой актрисой в своем Твиттере, написав, что всегда рад встрече с хорошими людьми.

Помимо Криштиану, фотографиями со всемирно известной актрисой теперь могут похвастать Рамос, Марсело, Модрич, другие игроки «сливочных» и главный тренер клуба Зинедин Зидан.

Однако Джулия решила сфотографироваться не только с хозяева поля, но и с главным героем матча – Лионелем Месси, который  двумя забитыми голами принес «Барсе» победу в принципиальном матче против «Реала».

После встречи с футболистами Джулия Робертс побывала в раздевалке «мадридистов», на зелёном газоне стадиона «Саньяго Бернабеу», а также дала небольшой комментарий официальному телеканалу «бланкос»:

«Здесь вся моя семья, и всё это очень волнительно и невероятно!», - сказала актриса.

Фарида Расулова

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