Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович положил конец слухам о завершении карьеры.

Напомним, что 20 апреля шведский нападающий получил тяжёлую травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».

После того, как «МЮ» сообщил, что у Златана диагностированы серьёзные повреждения связок, ряд СМИ выступили с предположением о том, что эта травма, скорее всего, положит конец карьере Ибрагимовича.

Однако вчера футболист опубликовал в своём Инстаграме обращение к поклонникам, где заявил, что не намерен сдаваться:

«Прежде всего, спасибо всем вам за поддержку и любовь. Уже не новость, что я получил травму, и буду вне футбола некоторое время. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще более сильным. До сих пор я играл на одной ноге, так что никаких проблем не возникнет. Одно можно сказать наверняка: только я решу, когда придет время остановиться, и ничто больше. Сдаваться - это не вариант. Скоро увидимся».

Фарида Расулова