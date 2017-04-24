Что не говорите, а «Эль-класико» испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Барселона» с огромным нетерпением ожидал весь футбольный мир.
Как говорил Арсен Венгер: «Это матч, который должны смотреть все тренеры планеты, так как самые актуальные тенденции в мире футбола проявляются именно здесь».
«Эль-класико» всегда, будет зажигательным, крайне эмоциональным и непредсказуемым.
Все эмоции вчерашней битвы «Реала» и «Барселоны»:
Подготовил Рустам Азимов
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#ElClásico Tragedy vs. Triumph#Cristiano→→→ #Messi pic.twitter.com/quKA8bQeqZ— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 23, 2017