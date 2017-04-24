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Футбол

Эмоции «Эль-Класико» - ФОТО - ВИДЕО 24.04.2017 10:52

Что не говорите, а «Эль-класико» испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Барселона» с огромным нетерпением ожидал весь футбольный мир.

Как говорил Арсен Венгер: «Это матч, который должны смотреть все тренеры планеты, так как самые актуальные тенденции в мире футбола проявляются именно здесь».

«Эль-класико» всегда, будет зажигательным, крайне эмоциональным и непредсказуемым.

Все эмоции вчерашней битвы «Реала» и «Барселоны»:

Подготовил Рустам Азимов

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