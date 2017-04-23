Нападающий «Барселоны» Неймар пропустит матч 33-го тура испанской Примеры с «Реалом».

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

«Барселона» до сих пор не получила ответ от Спортивного трибунала Испании по поводу апелляции по делу Неймара и решила не включать бразильцу в заявку на игру.

«Барселона» выражает своё удивление в связи с отказом TAD осуществлять свои юрисдикционные функции, что непосредственно наносит ущерб как клубам, так и соревнованию", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что TAD в субботу собирается созвать экстренное совещание для рассмотрения апелляции «Барселоны» по делу Неймара.

Клуб подал апелляцию позднее положенного срока, рассчитывая, что в таком случае дисквалификация будет приостановлена до тех пор, пока TAD не примет решение.

Неймар был удалён в матче 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2) и впоследствии, помимо положенной дисквалификации на один матч, был отстранён ещё на две игры за саркастические аплодисменты в сторону резервного арбитра после своего удаления. Футболист уже пропустил встречу с «Реалом Сосьедад» (3:2).

Матч «Реал» — «Барселона» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 23 апреля. Начало — в 22:45 по бакинскому времени.

Источник: «Чемпионат»