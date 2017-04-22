Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за серьезной травмы, утверждает Record.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат» 35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). По сведениям источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Подготовил Мурад Ахундов