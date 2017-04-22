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Футбол

Луис Энрике: для «Барсы» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу» 22.04.2017 21:35

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура испанской Примеры с «Реалом».

Встреча принципиальных соперников состоится в Мадриде в воскресенье, передает «Чемпионат».

«Мы должны быть верными нашему стилю и действовать очень эффективно в матче с „Реалом“.  Для „Барселоны“ нет лучшего места, чтобы победить, чем „Сантьяго Бернабеу“. Это решающая игра, которая может практически завершить чемпионат или оставить дверь открытой. Для нас это финал», — цитирует Луиса Энрике официальный «твиттер» клуба.

Подготовил Рустам Азимов

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