Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура испанской Примеры с «Реалом».

Встреча принципиальных соперников состоится в Мадриде в воскресенье, передает «Чемпионат».

«Мы должны быть верными нашему стилю и действовать очень эффективно в матче с „Реалом“. Для „Барселоны“ нет лучшего места, чтобы победить, чем „Сантьяго Бернабеу“. Это решающая игра, которая может практически завершить чемпионат или оставить дверь открытой. Для нас это финал», — цитирует Луиса Энрике официальный «твиттер» клуба.

Подготовил Рустам Азимов