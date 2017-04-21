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Футбол

«Реал» - «Атлетико», «Монако» - «Ювентус» 21.04.2017 16:44

Прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в полуфинале состоится мадридское дерби, повторяющее прошлогодний финал. «Реал» сыграет против «Атлетико». «Королевский клуб» как никогда близок к тому, чтобы стать первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграет турнир два года подряд.

Но подопечным Симеоне также есть за что брать реванш у своего принципиального соперника. В предыдущих трех розыгрышах Лиги чемпионов, в финале они уступали именно «Реалу».

Во втором полуфинале сыграют «Монако» и «Ювентус», пожалуй, два самых интересных клуба нынешнего сезона.

Первые матчи пройдут 2-3 мая, ответные через неделю. Финал состоится 3 июня в Кардифе.

Теймур Максутов

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