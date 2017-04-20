Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказал своё мнение касательно выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов.

По мнению итальянского специалиста период доминирования испанской команды в европейском футболе завершился:

«Были эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Затем «Барселоны» и «Реала». Однако теперь эра «Барселоны» подошла к концу. Сейчас она закончилась»,– заявил Раньери, по сообщению английского издания Mirror.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил дома каталонцев со счетом 3:0, а вчера, в ответном матче на «Камп Ноу» команды сыграли вничью. Таким образом, туринцы вышли в полуфинал ЛЧ, а «Барса» покинула турнир.

Фарида Расулова