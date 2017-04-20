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Футбол

У футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО 20.04.2017 11:01

Полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева и его жену Алану атаковали хакеры-вымогатели.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «НТВ», киберпреступники добыли интимные снимки и видео, разместили их в Сети и тут же предложили звездной паре выкупить у них весь эротический архив за 20 тысяч долларов.

Алана Мамаева: «С ними идет переписка. Они угрожают, шантажируют, вымогают деньги. При этом говорят: если мы получим деньги, не факт, что вы получите защиту от наших действий, то есть мы можем вас доставать всю жизнь, смотря как вы будете себя вести. Я написала заявление, полностью описала всю ситуацию, соответственно органы возбудили уголовно дело и начали работать по этому вопросу».

Уголовное дело в МВД возбудили сразу по двум статьям — «Вымогательство» и «Кража», так как Мамаева заявила, что хакеры уже каким-то образом похитили средства с ее кредитных карт. К заявлению Алана приложила и скриншоты смс-переписки, в которой бесконечно уверенные в своей неуловимости взломщики предлагают взять их, по сути, на содержание с ежемесячным окладом в размере 10–20% от зарплаты футболиста.

При этом хакерам, которые не так давно выложили в Сеть откровенные снимки еще нескольких звездных пар, хорошо известно, сколько может получать футболист. Для справки, доход Павла Мамаева (зарплата плюс бонусы) — приблизительно 2 млн евро в год. Таким образом, необходимую взломщикам сумму он зарабатывает за несколько дней. Тем не менее, идти на уступки мошенникам ни он, ни супруга не намерены.

Несмотря на то, что Мамаева сменила телефон, все пароли и почистила все «облака», хакеры уверяют, что поздно, и обещают выложить всю интимную переписку пары за несколько лет, а также обнародовать фотодоказательства того, что жена футболиста якобы в далеком прошлом подрабатывала в эскорте. Сама Алана, впрочем, эти угрозы предпочитает не комментировать и надеется, что хакеров в ближайшее время вычислят и привлекут к ответственности.

Подготовил Теймур Максутов

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