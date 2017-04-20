«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.

Туринцы в первом тайме отдали инициативу и ничего не дали создать «Барселоне», а сами имели несколько хороших возможностей у ворот каталонцев.

После перерыва «Барселона» усилила давление, но большинство ударов испанский клуб наносил из-за пределов штрафной. Каталонцы упустили несколько хороших моментов в последние 20 минут встречи, так и не сумев пробить Джанлуиджи Буффона.

В первом матче победил «Ювентус» — 3:0. Итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «Барселона» завершила выступления в турнире.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Монако» принимал на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао и Валер Жермен. В составе дортмундцев отличился Марко Ройс.

В первой встрече «Монако» победил со счётом 3:2. Таким образом, французская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а «Боруссия» своё участие в турнире завершила.