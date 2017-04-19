Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил тяжёлую травму во время четвертьфинального матча против «Реала» вчера вечером.

Это произошло на 109-й минуте, когда Роналду забил гол из явного офсайда. Нойер неудачно оступился именно в этом эпизоде и доигрывал матч практически на одной ноге.

Предварительная диагностика, по сообщению «Баварии», показала перелом стопы, но более подробный осмотр будет проведен в Мюнхене.

Напомним, что «Реал» на своём поле обыграл «Баварию» со счетом 4:2. Для выявления победителя встречи потребовалось дополнительное время.

Фарида Расулова