Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил тяжёлую травму во время четвертьфинального матча против «Реала» вчера вечером.
Это произошло на 109-й минуте, когда Роналду забил гол из явного офсайда. Нойер неудачно оступился именно в этом эпизоде и доигрывал матч практически на одной ноге.
Предварительная диагностика, по сообщению «Баварии», показала перелом стопы, но более подробный осмотр будет проведен в Мюнхене.
Напомним, что «Реал» на своём поле обыграл «Баварию» со счетом 4:2. Для выявления победителя встречи потребовалось дополнительное время.
Фарида Расулова