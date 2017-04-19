61-летний Александр Старков утвержден в должности главного тренера сборной Латвии.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола.

Ранее с поста наставника национальной сборной подал в отставку Марьян Пахарь. В квалификационной группе ЧМ-2018 латвийские футболисты потерпели четыре поражения в пяти матчах и с тремя очками занимают предпоследнее место.

Напомним, Александр Старков ранее уже работал со сборной Латвии в 2001-2004 и 2007-2013 годах. Под его руководством команда пробилась в финальную стадию Евро-2004.

В 2011-2012 годах Старков тренировал «Бакы».