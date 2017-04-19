Вчера в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле одержал победу над мюнхенской «Баварией», и вышел в полуфинал турнира.

Голы: Левандовски, 53 (с пенальти). Роналду, 76 (1:1). Рамос, 78 (1:2, автогол). Роналду, 104 (2:2). Роналду, 109 (3:2). Асенсио, 112 (4:2).

Матч получился напряжённым и богатым на события. Один тот факт, что для выявления победителя не хватило основного времени, уже говорит сам за себя. Однако в итоге эта встреча запомнилась болельщикам не как красивая борьба двух грандов европейского футбола, а как акт вопиющего беспредела арбитров. Это мнение вполне имеет право на жизнь, учитывая то, сколько непрофессионального брака допустила судейская бригада во главе с Виктором Кашшаи.

Главным поводом для горячих дебатов стало удаление полузащитника «Баварии» Артуро Видаля на 84-й минуте встречи, когда чилиец, имея на счету одну жёлтую карточку, в подкате выбил мяч из под ног Асенсио. Боковой и главный судья увидели в этом фол, а Видаль увидел перед собой красную карточку.

Эпизод с Артуро и вправду сложно расценивать однозначно, если учесть, что у нас на руках 50 повторов с разных ракурсов, а у судей всего доли секунд и на оценку ситуации, и на принятие решения. Нет, это не попытка обелить судейство, а всего лишь трезвый взгляд на положение вещей.

Видаль двумя ногами в подкате выбивает мяч из под Асенсио - всё это происходит в середине поля, где испанец едва ли начинал развитие атаки, а повтор показывает нам, что у Видаля, всё-таки, сначала был контакт с ногой мадридского полузащитника, а уже потом с мячом.

В любом случае, это был неоправданный риск Видаля, явное упущение Анчелотти, которому надо было заменять, любящего жёсткую игру, чилийца с жёлтой в активе, и, конечно же, излишняя суровость судей на фоне «прощения» грубейших нарушений Каземиро в течение всего матча.

Но на этом аргументы, хоть как-то поясняющие спорные действия арбитров, заканчиваются. Потому что последующие, и предшествовавшие события просто из ряда вон. Офсайд Роналду, например, не заметить мог разве что слепой, но точно не вроде бы зрячий боковой арбитр, который стоял аккурат напротив Криштиану во время эпизода.











А вышеупомянутые фолы Каземиро на протяжении всего матча, за которые его никак не наказывали? Что это было? Такое впечатление, что Кашшаи сначала изображал Пьера Луиджи Коллину, а потом вжился в образ Джюнейта Чакыра.

Стоит отметить, что «Бавария» была, мягко говоря, неубедительна в домашнем матче в «Мюнхене», да и в «Мадриде» сложно назвать отличной игру немцев, у которых из двух голов один был забит с пенальти, а другой - «подарок» Рамоса в виде автогола. И всё это было ещё до удаления Видаля.

Об этом говорят и цифры: если контроль мяча и точность пасов делилась примерно поровну, то в ударах в створ был явный перевес у «бланкос» - 11 против 2. Ударов из штрафной также было почти вдвое больше у испанцев - 22 против 14.

Однако эти нюансы несут чисто игровой характер и после матча в большей мере должны обсуждаться именно они. Но в последнее время главными антигероями футбольных реалий становятся те, кто призваны ялвяться там оплотом объективности.

Скандальные эпизоды, конечно, порой добавляют перчинки и привносят какую-то драму и интригу, но не в таком же количестве, господа. Подобные моменты наносят урон имиджу футбола как таковому, потому что это не игра, где рефери единолично решает исход встречи, а игра, где результат зависит от мастерства команд.

Всё это похоже на какую-то не шибко завуалированную подготовку футбольной общественности к внедрению видеоповторов. После матчей подобных «ПСЖ» - «Барселона» и «Реал» - «Бавария» даже самые закоренелые скептики утверждавшие, что повторы сбавят темп игры, меняют своё мнение во имя торжества справедливости.

Анчелотти, всегда выступавший против этой затеи, и тот изменил свою точку зрения:

«Никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что сейчас это становится необходимостью. Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким образом», - заявил специалист после вчерашнего матча.

С «Папа Карло» трудно не согласиться, но верен ли этот вывод и не гоняют ли нас по заранее спроектированному лабиринту к заранее принятому решению?

Остаётся только уповать на то, что аргументов по внедрению видеоповторов, у тех, кто активно это лоббирует, набралось предостаточно, и никому не придётся творить или придумывать новые «камбэки» в сегодняшнем матче «Барселоны» против «Ювентуса» для пущей убедительности. Боюсь, ещё один судейский беспредел хрупкая психика болельщиков просто не выдержит.

Мы хотим смотреть футбол. На театры одного актёра мы насмотрелись вдоволь, спасибо.

Фарида Расулова