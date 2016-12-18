Девушка-лайнсмен Денис Буэно, которая судила матч любительской лиги Бразилии между командами «Десире» и «Спортинг», набирает безумную популярность во всем мире.

​Как передает 1news.az, она провела весь матч в белой мокрой футболке на голое тело, чем сильно помешала ходу игры, так как некоторые футболисты просто не могли оторвать взгляд от девушки.

Сама Буэно сильно удивилась, что ей стали интересоваться во всем мире.

Представляем вашему вниманию некоторые фото с игры.

Мурад Ахундов

Также арбитр активно пользуется социальной сетью Instagram:

Публикация от Denise Bueno (@denisebuenomusa) Мар 19 2017 в 8:36 PDT

Публикация от Denise Bueno (@denisebuenomusa) Мар 13 2017 в 11:30 PDT

Публикация от Denise Bueno (@denisebuenomusa) Дек 18 2016 в 11:55 PST