Болельщик аргентинского футбольного клуба "Бельграно" погиб в результате падения с трибуны.

Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошёл во время матча чемпионата Аргентины между командами "Бельграно" и "Тальерес". На 22-летнего Эмануэля Бальбо, фаната "Бельграно", напали болельщики того же клуба. Парень попытался скрыться от хулиганов, в результате чего упал с трёхметровой трибуны и погиб.

После происшествия полицейские задержали четырёх мужчин, которые могут быть причастны к нападению. Проводится проверка.