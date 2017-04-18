По сообщениям испанских СМИ, знаменитый футболист "Реала" Криштиану Роналду перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" посетил с семьёй Марракеш.

В Марокко супербомбардир отправился ещё 14 апреля с сыном и мамой, но без своей девушки Джорджины Родригес. Такую возможность Роналду предоставил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, освободивший португальца от участия в матче испанского чемпионата со "Спортингом" (3:2).

Ранее в Марокко Роналду, как и сейчас, неоднократно гостил у своего приятеля, профессионального кикбоксёра Бадра Хари. Того многие СМИ называли любовником знаменитого футболиста, отталкиваясь от их совместных фото неоднозначного содержания.