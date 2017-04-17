Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает AS.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», валлийский футболист не принял участия в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.

У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы. Ранее это место у игрока было прооперировано.

Игра между испанским и итальянским грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счетом 2:1.

Мурад Ахундов