«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1.

Уже на 8-й минуте Лоренцо Инсинье вывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот мадридской команды после неудачного выбора позиции со стороны голкипера Кейлора Наваса. Через десять минут Карим Бензема забил головой после подачи от Даниэля Карвахаля и сравнял счёт.

В начале второй половины игры Тони Кроос вывел «Реал» вперёд, положив мяч в ближний угол ворот Пепе Рейны после передачи от Криштиану Роналду, а на 54-й минуте Карлос Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади сделал счёт комфортным для «сливочных».

Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» со счётом 5:1 разгромила лондонский «Арсенал».

На 11-й минуте Арьен Роббен вывел хозяев вперёд. Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но мяч отскочил к чилийцу, который не оставил шансов вратарю. В начале второго тайма у гостей из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда, которой удалось трижды отличиться в течение 10 минут: на 54-й минуте забил Роберт Левандовски, на 57-й и 64-й минутах — Тьяго Алькантара. Окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.