USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Футбол

ЛЧ: «Бавария» разгромила «Арсенал», «Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала - ВИДЕО 16.02.2017 02:10

«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1.

Уже на 8-й минуте Лоренцо Инсинье вывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот мадридской команды после неудачного выбора позиции со стороны голкипера Кейлора Наваса. Через десять минут Карим Бензема забил головой после подачи от Даниэля Карвахаля и сравнял счёт.

В начале второй половины игры Тони Кроос вывел «Реал» вперёд, положив мяч в ближний угол ворот Пепе Рейны после передачи от Криштиану Роналду, а на 54-й минуте Карлос Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади сделал счёт комфортным для «сливочных».

Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» со счётом 5:1 разгромила лондонский «Арсенал».

На 11-й минуте Арьен Роббен вывел хозяев вперёд. Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но мяч отскочил к чилийцу, который не оставил шансов вратарю. В начале второго тайма у гостей из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда, которой удалось трижды отличиться в течение 10 минут: на 54-й минуте забил Роберт Левандовски, на 57-й и 64-й минутах — Тьяго Алькантара. Окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.

62количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сексуальная блондинка-снайпер убила более 100 боевиков ИГИЛ в Сирии – ФОТО«И в горе, и в радости»: Она носит на плечах того, кто когда-то носил ее на руках – ФОТОВ Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларовИванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОБурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТОЗия Мамедов: «Я больше не министр, теперь я обычный гражданин»SOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОАзербайджанский бренд Şəbəkə как новый уровень услуг связи населению - ФОТОВ Баку строится новая дорога, кардинально решающая проблему пробок – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля02:10 ЛЧ: «Бавария» разгромила «Арсенал», «Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала - ВИДЕО01:49 Fox News сообщил о визите Сулеймани в Москву01:20 Чавушоглу поддержал идею «зон безопасности» в Сирии00:51 Трамп решил отказаться от Палестины00:22 Во Франции задержали студента, подозреваемого в подготовке теракта15 февраля23:53 Представители посольств зарубежных стран и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили Джоджуг Мерджанлы - ФОТО23:25 В Австралии мотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда - ВИДЕО22:56 МИД России опубликовал рецепт котлет по-крымски22:27 Reuters сообщило имя претендента на пост советника по нацбезопасности США21:58 Стоимость нефти перешла к росту на данных о снижении добычи в США21:40 Гурбан Гурбанов: «Я не верю, чтобы кто-то из руководства «Габалы» высказывал мнение против «Карабаха»21:22 В Саатлинском районе столкнулись поезд и автомобиль, трое погибших21:06 The American Spectator о «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»20:43 На Кубок мира без Тогрула Аскерова20:32 Трамп поздравил Штайнмайера с избранием президентом Германии