«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.

В середине первого тайма Анхель Ди Мария нанёс отличный по точности и силе удар со штрафного и открыл счёт. На 40-й минуте в быстрой атаке прошёл пас Марко Верратти направо на Юлиана Дракслера, а тот с края штрафной сильно пробил в дальний угол.

На исходе часа игры Ди Мария ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны». На 71-й минуте Томас Менье на своей половине поля ушёл от Неймара и побежал вперёд, сделав тонкий пас на Эдинсона Кавани, который из-под Херарда Пике пробил на силу в ближний угол.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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Гол Митроглу помог «Бенфике» обыграть «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей записал на свой счёт греческий форвард Константинос Митроглу, который отличился на 48-й минуте. На 58-й минуте игры нападающий немецкой команды Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.

Ответный матч команды проведут в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча запланирована на 8 марта.

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