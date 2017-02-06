Определился победитель Кубка Африканских Наций.

В финальном матче, который проходил в Габоне, сборная Камеруна обыграла команду Египта со счётом 2:1.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Мохамед Эль-Ненни, точный удар которого вывел вперёд египтян. Однако камерунцы во второй половине встречи переломили ход игры усилиями Николя Н`Кулу и Венсана Абубакара, забившего на 88-й минуте игры.

Таким образом, сборная Камеруна впервые с 2002 года стала победителем турнира. Всего на счету национальной команды теперь пять побед в Кубке африканских наций.

"Чемпионат"