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Футбол

Камерун выиграл Кубок Африканских Наций спустя 15 лет 06.02.2017 02:25

Определился победитель Кубка Африканских Наций.

В финальном матче, который проходил в Габоне, сборная Камеруна обыграла команду Египта со счётом 2:1.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Мохамед Эль-Ненни, точный удар которого вывел вперёд египтян. Однако камерунцы во второй половине встречи переломили ход игры усилиями Николя Н`Кулу и Венсана Абубакара, забившего на 88-й минуте игры.

Таким образом, сборная Камеруна впервые с 2002 года стала победителем турнира. Всего на счету национальной команды теперь пять побед в Кубке африканских наций.

"Чемпионат"

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