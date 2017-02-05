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Футбол

Сегодня Криштиану Роналду празднует день рождения 05.02.2017 16:37

Одному из лучших игроков современного футбола Криштиану Роналду исполняется 32 года.

Криштиану Роналду начал свое восхождение к вершинам футбольного мастерства в возрасте восьми лет в любительском клубе «Андоринья». Через два года он подписал соглашение с «Насьоналом», а после невероятно успешной серии выступлений за клуб отправился на трехдневный просмотр в «Спортинг» — да так в нем и остался.

В 2003-м Роналду принял участие в матче против «Манчестер Юнайтед», своей игрой впечатлив как наставника англичан Алекса Фергюсона, так и самих «красных дьяволов». Игрок сменил футболку с номером «28» на волшебную семерку и успешно защищал цвета «МЮ» еще семь лет, успев записать на свой счет 1000-й гол манкунианцев в АПЛ. С 2004 года и по сей день он выступает за португальскую сборную, в составе которой в 2016-м стал чемпионом Европы. В 2009-м один из лучших футболистов современности перешел в «Реал Мадрид» за рекордные тогда €93,4 млн. В 2016-м Роналду получил свой четвертый в карьере «Золотой мяч».

«Газета.ру»

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