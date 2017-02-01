Бывший нападающий питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, который сейчас играет в составе казахстанского клуба «Кайрат», стал отцом в четвертый раз.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hello.ru, жена Аршавина Алиса Казьмина во вторник, 31 января, родила сына - отметим, что у Аршавина есть трое детей - Артем, Яна и Арсений - от его бывшей гражданской жены Юлии Барановской.
Что касается Алисы, она стала мамой в третий раз: у нее есть дочь и сын от предыдущего брака с бизнесменом Алексеем Казьминым.
Футболист и бывшая модель поженились 1 сентября 2016 года во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге в узком кругу родственников, включая детей Алисы.
Андрей Аршавин с супругой Алисой
Экс-супруга А.Аршавина Юлия Барановская с детьми
Читайте по теме:
Футболист Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой - ФОТО
Беременная жена Андрея Аршавина опубликовала фото в бикини – ФОТО
Молодожены Андрей Аршавин и Алиса Казьмина ждут ребенка – ФОТО
Ф.В, Г.Р.