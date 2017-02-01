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Футбол

Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз – ФОТО 01.02.2017 11:56

Бывший нападающий питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, который сейчас играет в составе казахстанского клуба «Кайрат», стал отцом в четвертый раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hello.ru, жена Аршавина Алиса Казьмина во вторник, 31 января, родила сына - отметим, что у Аршавина есть трое детей - Артем, Яна и Арсений - от его бывшей гражданской жены Юлии Барановской.

Что касается Алисы, она стала мамой в третий раз: у нее есть дочь и сын от предыдущего брака с бизнесменом Алексеем Казьминым.

Футболист и бывшая модель поженились 1 сентября 2016 года во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге в узком кругу родственников, включая детей Алисы.

Андрей Аршавин с супругой Алисой

Экс-супруга А.Аршавина Юлия Барановская с детьми

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Ф.В, Г.Р. 

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