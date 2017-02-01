Бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен главным тренером национальной команды Норвегии.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на «Советский спорт», с 68-летним специалистом подписан на три года.

Напомним, возглавляемая Лагербеком исландская сборная стала главной сенсацией Евро-2016, дойдя по четвертьфинала.

Сборная Норвегии в отборочном турнире проиграла нашей команде со счетом 0:1. В составе сборной Азербайджана отличился Максим Медведев. После четырех туров норвежцы набрали в группе С всего 3 очка и занимают пятое место.

Мурад Ахундов