Бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен главным тренером национальной команды Норвегии.
Как передает Sportbox.az со ссылкой на «Советский спорт», с 68-летним специалистом подписан на три года.
Напомним, возглавляемая Лагербеком исландская сборная стала главной сенсацией Евро-2016, дойдя по четвертьфинала.
Сборная Норвегии в отборочном турнире проиграла нашей команде со счетом 0:1. В составе сборной Азербайджана отличился Максим Медведев. После четырех туров норвежцы набрали в группе С всего 3 очка и занимают пятое место.
Мурад Ахундов