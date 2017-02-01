Во многих странах Европы прошлой ночью закрылось зимнее трансферное окно.

Признаться честно, по сравнению с предыдущими годами, 2017-й в этом плане разочаровал. Стоит только вспомнить переход Фернандо Торреса из «Ливерпуля» в «Челси» за 58,5 фунтов, как все остальное становится скучным и предсказуемым.

Тем не менее, Sportbox.az собрал для вас 10 лучших трансферов последнего дня межсезонья.

1. Бранислов Иванович («Челси» - «Зенит»)

Сербский фланговый защитник, который перебрался в Лондон из московского «Локомотива» в далеком 2008 году, вернулся в Россию. Воспитанник «Ремонта» в свои 32 подписал контракт с питерским «Зенитом», скорее всего, на 2,5 года.

2. Ласина Траоре («Монако» - «Спортинг Хихон»)

Один из самых противоречивых нападающих современности продолжит карьеру в Ла Лиге, где попробует поразить ворота «Реала» и «Барселоны» после «Амкара» и «Томи». Ведь ивуариец провел часть сезона на правах аренды в московском ЦСКА, где запомнился, как автор первого гола на «Арене ЦСКА».

3. Хесе Родригез (ПСЖ – «Лас Пальмас»)

Воспитанник мадридского «Реала» Хесе Родригез, который летом переехал в Париж, проведет остаток сезона на Канарских островах, где он родился и вырос. Дебютировавший в 17 лет за основной состав «Реала» не понадобился ни Зидану в «Реале», ни Унаю Эмэри в ПСЖ, который через 6 месяцев сослал его в «Лас-Пальмас». Посмотрим, что будет с 23-летним нападающим, которого сравнивали аж с самим Криштиано.

4. Хамит Алтынтоп («Галатасарай» - «Дармштадт»)

Бывший полузащитник «Баварии» и мадридского «Реала» Хамит Алтынтоп вернулся в Германию, где провел большую часть карьеры. Обладатель премии имени Ференца Пушкака постарается помочь своей новой команде - «Дармштадту». Ему уже 34 года, но надеемся, что еще есть порох в пороховницах.

5. Андреа Раноккия («Интернационале» - «Халл Сити»)

В бывшем надежда «Интера» и всея Италии Андреа Раноккия отправился в аренду в «Халл Сити». Центрального защитника, которого считали «великим талантом», доиграет сезон в АПЛ. Стоит отметить, что ему уже 28 лет.

6. Эммануэль Адебайор («Кристал Пэлас» - «Истанбул Башакшехир»)

Самый известный человек Того продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехире». 32-х летний форвард, который играл за такие команды, как «Реал», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», полгода был без клуба. Его подписали, чтобы забивал. А нам остается только ждать и наблюдать за его игрой.

7. Одион Игало («Уотфорд» - «Чанчунь Ятай»)

Нигерийский форвард «Уотфорда» Одион Игало решил, что пора заработать деньги. Один из героев прошлого сезона АПЛ отныне будет пинать мяч перед фанатами «Чанчунь Ятай». А ведь в декабре 2015 он был признан лучшим игроком месяца в Англии…

8. Габриэль Обертан («Анжи» - «Уиган»)

Французский полузащитник махачкалинского «Анжи», за спиной которого 14 матчей в составе «Манчестер Юнайтеда», продолжит карьеру в «Уигане». Команде из Чемпионшипа Обертан достался бесплатно.

9. Робби Брэди («Норвич» - «Бернли»)

Полузащитник сборной Ирландии Робби Брэди также нашел себе новую команду. «Бернли» объявил о договоренности с «Норвичем» по переходу игрока. Брэди, который запомнился болельщикам выступлением на ЕВРО-2016, будет защищать цвета «Бернли» в течение 3,5 лет. Сумма трансфера составила 13 миллионов фунтов.

10. Маноло Габбьядини («Наполи» - «Саутгемптон»)

Ну и в конце дня состоялся один из интересных трансферов! Итальянский нападающий Маноло Габбьядини сменил теплый Неаполь на мрачный Саутгемптон. Правда, для форварда Неаполь в последнее время состоял из скамейки запасных «Наполи». Тем не менее, англичане заплатили за его переход 20 миллион евро.

Мурад Ахундов