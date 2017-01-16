Бразилец Неймар возглавил рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимостью, составленный Международным центром спортивных исследований (CIES).

Цена нападающего "Барселоны", по данным CIES, достигает 246,8 миллионов евро. Своего товарища по команде Лионеля Месси, занявшего второе место в списке, бразилец обошел более чем на 75 миллионов. Третье место составители рейтинга отдали французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого они оценили в 155,3 миллиона евро.

Нападающего мадридского "Реала", обладателя "Золотого мяча" и титула действующего чемпиона Европы Криштиану Роналду авторы исследования поставили лишь на седьмое место, оценив его трансферную стоимость в 126,5 миллионов евро.

Среди ста самых дорогих игроков 42 спортсмена представляют английскую Премьер-лигу.

Как утверждают в CIES, их методика расчета трансферной стоимости позволяет вычислить реальную цену игрока. Статистическая модель учитывает такие показатели, как время, проведенное на поле, забитые голы, возраст футболиста и данные о его действующем контракте, а также интерес со стороны покупателей.

РИА Новости