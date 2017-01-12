Стали известны некоторые подробности финансового отчета УЕФА.

Новый официальный отчет от УЕФА показывает, что в Европе есть 9 клубов-гигантов, к которым по финансовым показателям не могут и близко приблизиться конкуренты.

Речь идет о квинтете из Англии (Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Ливерпуль), двух испанских грандах (Реал и Барселона), немецкой Баварии и Пари Сен-Жермен из Франции.

Даже в такие сложные с экономической точки зрения времена, эти клубы в год получают только около 100 млн. фунтов доходов из коммерческих источников.

Большинство клубов иногда не могут получить и 1 млн. фунтов прибыли.

В отчете отмечается, что сверхприбыли клубы могут получать благодаря маркетингу через интернет и социальные медиа.

Также интересно то, что 20 клубов из английской Премьер-лиги имеют в год почти 4 млрд. фунтов доходов, что больше, чем у 597 клубов из 48 европейских лиг вместе взятых. И эта разница будет только увеличиваться.

Президент УЕФА Александр Чеферин говорит об опасности такой ситуации в европейском футболе. Он отмечает, что все доходы и спонсоры концентрируются вокруг небольшой горстки клубов.

Football.ua