Португальская «Боавишта», за которую выступают футболисты сборной Азербайджана Камран Агаев и Эмин Махмудов, взяла в аренду вратаря.

Как сообщает Sportbox.az, «Боавишта» арендовала 30-летнего бразильского вратаря Вагнера да Сильву.

Бразилец 5 лет провел в португальской лиге, выступая за «Эшторил», но в 2015 году перешел в бельгийский «Мускрон», за который провел в общей сложности 31 матч. Однако в этом сезоне бразилец потерял место в стартовом составе после нескольких ошибок. Вместе с тем, у Вагнера контракт с бельгийцами до июня 2018 года. В «Боавиште» он будет выступать до конца сезона.

Таким образом, у Камрана Агаева появился новый конкурент. Видимо, заявления голкипера сборной о том, что он хочет вернуться на родину, заставили португальцев искать ему альтернативу.

Теймур Максутов