Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду присоединился к кампании по оказанию продовольственной, медицинской и психологической помощи детям в Алеппо и других сирийских городах, пострадавших от войны.

Для программы «Спасем детей» (Save the Children) Роналду записал обращение, назвав детей Сирии «настоящими героями».

«Привет, это для детей Сирии. Мы знаем, что вы очень страдаете. Я очень известный футболист, но именно вы являетесь настоящими героями. Не теряйте надежды, весь мир с вами. Мы беспокоимся за вас. Я с вами», — сказал футболист.

Также сообщается, что Роналду перевел средства детям Сирии, сумма благотворительного транша не разглашается.

Подготовил Теймур Максутов