Спортсмен был замечен на свидании с испанской моделью.

Впервые о новой возлюбленной знаменитого спортсмена заговорили около месяца назад, когда в сети появились фотографии Криштиану в компании 21-летней Джорджины Родригес.

Как пишет издание Elle, папарацци вновь удалось запечатлеть Роналду в обществе испанской модели. На снимках видно, что футболист не стесняясь проявляет свои чувства к новой возлюбленной прямо на публике. Пара целовалась за столиком одного из ресторанов испанской столицы.

Подготовил Теймур Максутов