На стамбульском стадионе Vodafone Arena, где 10 декабря произошло два взрыва, унесших жизни 41 человека, вчера прошел футбольный матч «В память о шехидах».
Как сообщает турецкая пресса, на матч с участием турецких и иностранных футболистов, играющих в Супер Лиге «Спор Тото», пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Никто не забыт
Организатором матча выступили Федерация футбола Турции и Фонд ассоциации футбольных клубов.
Вчера весь Vodafone Arena окрасился в красно-белые цвета турецкого флага.
Флаги были повсюду: на огромных прожекторах, освещающих поле,
на трибунах,
в руках у десятков тысяч болельщиков.
Повсюду были развешаны лозунги «Шехиды бессмертны, Родина неделима!», «Каждому свое: у них – предательство, у нас – Родина!».
Прозвучал гимн Турецкой Республики. Память погибших была почтена минутой молчания.
Футболисты вышли на поле вместе с детьми, одетыми в полицейскую форму.
Гол от президента
Первый символический гол на матче забил президент Эрдоган.
Глава Турции сфотографировался с футболистами на память.
Эрдоган поднялся на трибуну и встретился с членами семей шехидов и с полицейскими, получившими ранения в теракте.
Затем начался матч, в котором турецкая команда обыграла иностранную сборную со счетом 4:3.
Выручка от матча в размере 50, 630 млн лир будет пожертвована семьям погибших и пострадавших в результате терактов в Турции.
Матч стал главной темой в соцсетях.
Ф.Багирова