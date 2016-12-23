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Футбол

«В память о шехидах». Звезды футбола сказали: «Нет террору!» – ВИДЕО – ФОТО 23.12.2016 10:34

На стамбульском стадионе Vodafone Arena, где 10 декабря произошло два взрыва, унесших жизни 41 человека, вчера прошел футбольный матч «В память о шехидах».

Как сообщает турецкая пресса, на матч с участием турецких и иностранных футболистов, играющих в Супер Лиге «Спор Тото», пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Никто не забыт

Организатором матча выступили Федерация футбола Турции и Фонд ассоциации футбольных клубов. 

Вчера весь Vodafone Arena окрасился в красно-белые цвета турецкого флага.

Флаги были повсюду: на огромных прожекторах, освещающих поле,

на трибунах,

в руках у десятков тысяч болельщиков.

Повсюду были развешаны лозунги «Шехиды бессмертны, Родина неделима!», «Каждому свое: у них – предательство, у нас – Родина!».

Прозвучал гимн Турецкой Республики. Память погибших была почтена минутой молчания.

Футболисты вышли на поле вместе с детьми, одетыми в полицейскую форму.

Гол от президента

Первый символический гол на матче забил президент Эрдоган.

Глава Турции сфотографировался с футболистами на память.

Эрдоган поднялся на трибуну и встретился с членами семей шехидов и с полицейскими, получившими ранения в теракте.

Затем начался матч, в котором турецкая команда обыграла иностранную сборную со счетом 4:3.

Выручка от матча в размере 50, 630 млн лир будет пожертвована семьям погибших и пострадавших в результате терактов в Турции.

Матч стал главной темой в соцсетях.

Ф.Багирова

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