Слухи об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари» каждый день обрастают новыми подробностями.

Распалил обсуждения по этой теме отказ Феттеля подписывать с командой долгосрочный контракт - Ferrari предложил ему трехлетнее соглашение на 120 миллионов евро. Итальянскиежурналисты утверждают, что немец не планирует подписывать его, по их информации, он хочет подписать контракт всего на год. Но это не устраивает руководителей команды Маркионне и Арривабене, которые хотят объявить состав на следующий сезон во время гран-при Италии.

По слухам, Феттель рассчитывает на то, что после 2018-го года он сможет перейти в Mercedes, поэтому и не хочет связывать себя обязательствами.

Стоит отметить, что Маркионне заявил, что ему было бы интересно увидеть завершение карьеры Хэмилтона в Ferrari, но в любом случае состав команды на следующий год «красные» должны обнародовать до конца месяца.

Фарида Расулова