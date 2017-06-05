Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли опроверг слухи о каких-либо разногласиях с пилотом команды Серхио Пересом, а также дал свой прогноз на два ближайших Гран-при.

«В Монако случилось то, что случилось, - передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат» слова Фернли. - В какой-то момент плохой день должен был прийти, но я надеюсь, что в тот день мы получили все и сразу. В целом же ничего страшного не произошло, мы уступили несколько очков «Торо Россо», но мы в хорошей ситуации. Впереди нас ждут две гонки, в которых мы и «Уильямс» покажем неплохой результат.

Думаю, в Канаде более удачливыми будет «Уильямс», нам же будет проще в Баку. Что касается каких-то разногласий с Пересом, то я совсем не виню его за инцидент на минувшем этапе, это была гонка».

Мурад Ахундов