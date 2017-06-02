Скорость, выносливость и красота. Именно так можно охарактеризовать карабахского скакуна – одного из символов Азербайджана.

Эти невысокие, но изящные лошади – гордость нашей страны.

Парадоксально, но именно эти качества сегодня характеризуют «королевские гонки» - Формулу 1. Скоростные, выносливые и невероятно красивые болиды являются главным составляющим самых престижных гонок.

В 2017 году, во второй раз в истории эти гонки пройдут в Баку. 23-25 июня состоится Гран-при Азербайджана.

Сюжетная линия видеоролика ярко переплетает красоту карабахского скакуна и гонки Формулы 1. Автор создает виртуальную гонку между карабахским скакуном и болидом команды Red Bull Racing.

Они быстры и сильны, выносливы и изящны. Они олицетворяют Азербайджан, который сегодня не только оберегает свою историю, но и создает новую.

С 23 по 25 июня каждый житель Азербайджана получит уникальную возможность вживую наблюдать за вторым в истории Азербайджана Гран-при Формулы 1.



Не пропустите момента, когда будет писаться новая история.

Теймур Максутов