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FORMULA 1

Red Bull Racing vs Карабахский скакун: история, которая продолжается – ФОТО - ВИДЕО 02.06.2017 16:39

Скорость, выносливость и красота. Именно так можно охарактеризовать карабахского скакуна – одного из символов Азербайджана. 

Эти невысокие, но изящные лошади – гордость нашей страны.

Парадоксально, но именно эти качества сегодня характеризуют «королевские гонки» - Формулу 1. Скоростные, выносливые и невероятно красивые болиды являются главным составляющим самых престижных гонок.

В 2017 году, во второй раз в истории эти гонки пройдут в Баку. 23-25 июня состоится Гран-при Азербайджана.

Сюжетная линия видеоролика ярко переплетает красоту карабахского скакуна и гонки Формулы 1. Автор создает виртуальную гонку между карабахским скакуном и болидом команды Red Bull Racing.

Они быстры и сильны, выносливы и изящны. Они олицетворяют Азербайджан, который сегодня не только оберегает свою историю, но и создает новую.

С 23 по 25 июня каждый житель Азербайджана получит уникальную возможность вживую наблюдать за вторым в истории Азербайджана Гран-при Формулы 1.

Не пропустите момента, когда будет писаться новая история.

Теймур Максутов

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